Iveco Bus | fornitura di 400 autobus elettrici per Atac Roma

Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, si è aggiudicato il suo più importante contratto di autobus elettrici in Italia e fornirà 411 veicoli elettrici a batteria ad Atac, l'azienda per la mobilità, la società per i trasporti. Il contratto vale più di 300 milioni di euro e rientra nel piano strategico di ATAC per offrire una mobilità sempre più sostenibile.