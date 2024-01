Italiano | «Giocare con la massima attenzione ci servirà a non stare male i prossimi giorni»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina di Supercoppa in programma domani alle ore 20 con diretta su Canale 5. Ecco cosa ha detto il tecnico viola. Il Napoli-Fiorentina 1-3 di inizio campionato, ora chi è favorito? «Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato col Napoli, sono successe tantissime cose e quindi credo che quella sia stata una bella parentesi per noi. Siamo riusciti a esprimerci bene, ma domani sarà tutt’altra storia. Si parte da un solo obiettivo: riuscire a superare questa semifinale e arrivare a giocarsi questo trofeo. Domani sono convinto che troveremo un Napoli diverso, forte, campione d’Italia, con a disposizione tanti giocatori di qualità e campioni».e le finali perse: «Siamo arrivati alle finali di Coppa Italia e Conference League dopo un percorso ...

E il tecnico, Vincenzo Italiano, ha toccato più volte l'argomento nella conferenza ... Milenkovic dribbla, pure se è difensore: "Siamo tutti calciatori esperti, giocare a 3 o a 4 non è un problema. È ...Possiamo giocare e dobbiamo giocare liberi di testa, senza pensieri, provando a mettere in difficoltà il Napoli", ha concluso Italiano. In conferenza stampa anche Nikola Milenkovic che condivide il ...