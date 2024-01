Isola dei Famosi 2024 | nome primo concorrente | “Ristoratore famoso”

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In questo periodo stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione dell'dei. Le incertezze sul reality show di Canale 5 sono davvero notevoli, come quelle inerenti la persona designata alla conduzione. Ad ogni modo, tra tante indiscrezioni, in queste ore si sta facendo largo una notizia davvero sorprendente. Sul sito Davide Maggio.it, infatti, è stato svelato ildeldella nuova edizione del programma incentrato sulla sopravvivenza. Joe Bastianichdell'dei: ecco cosa è emerso La produzione dell'deiè in grande fermento per l'organizzazione dell'edizione ...