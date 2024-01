Irregolare sul territorio italiano | espulso cittadino albanese

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Aversa. La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito l’espulsione di un, risultato non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. La persona si era presentata presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, ma le irregolarità riscontrate sulla documentazione prodotta ed i precedenti di cui lo stesso è risultato gravato hanno reso obbligatorio un approfondimento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta. Dopo i riscontri effettuati, si è proceduto all’espulsione, decretata dal Prefetto ed eseguita dalla Questura, con accompagnamento alla frontiera del, che è stato condotto a Bari, dove è stato imbarcato su nave diretta a Durazzo.

Ieri il Pd aveva chiesto l’espulsione del premier Rama dal Pse per via del patto Italia-Albania sui Cpr nel Paese Balcanico (corriere)

...capacità produttiva e possono competeremercato solo esternalizzando le commesse ad opifici cinesi, i quali riescono ad abbattere a loro volta i costi grazie all'impiego di manodopera......capacità produttiva e possono competeremercato solo esternalizzando le commesse ad opifici cinesi, i quali riescono ad abbattere a loro volta i costi grazie all'impiego di manodopera...Il marchio dell'alta moda faceva confezionare i prodotti in opifici cinesi, i quali a loro volta subappaltavano il lavoro: 20 euro per una borsa venduta a 350. La società non è indagata ...I prodotti dell’azienda realizzati in opifici cinesi tra Milano, Pavia e la Brianza da immigrati irregolari che vivevano nei laboratori. L’azienda: ...