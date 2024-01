Irpiniambiente | assolti ex manager e dirigenti comunali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Benevento, Dott. Vincenzo Landolfi, ha emesso in data 16 gennaio 2024 la sentenza n. 12/2024, stabilendo il non luogo a procedere per i reati di frode nelle pubbliche forniture contestati all’avv. Nicola Boccalone e al Dott. Matteo Sparandeo, all’epoca dei fatti avvicendatisi alla guida di, oltre che all’Arch. Giancarlo Corsano e all’Ing. Fernando Capone (al quale veniva pure contestato il reato di abuso d’ufficio), nella loro veste didel Comune di Ariano Irpino. Le vicende contestate erano relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Ariano Irpino, le cui attività venivano materialmente svolte in massima parte dalla Società provincialee da De Vizia Transfer (non coinvolta ad alcun titolo nel ...