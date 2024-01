Iran | attacchi anche contro il Pakistan | vittime

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo gliin Siria e Iraq, l'ha colpito nella nottein. Il Governo di Islamabad ha denunciato l'uccisione di due bambini e il ferimento di altri tr rimasti coinvolti in bombardamenti in località non precisate. L'ambasciatoreiano all'Onu Saeed Iravani ha difeso gligli "elementi del Mossad" nella vicina città irachena di Erbil ele "basi dei terroristi, compreso l'Isis" a Idlib in Siria cui si sono aggiunti gli ultimicondroni sul vicino, che confina con la provincia sud-orientale del Sistan-Baluchestan, annunciando di aver demolito due basi del gruppo separatista sunnita Jaysh al-Adl.

... 17 gennaio 2024, sarebbero almeno 81 le persone rimaste uccise durante gli. Ad affermarlo ... L'Iraq ha presentato una denuncia contro l'al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ...Jaish al Adl è un gruppo che compieterroristici frequenti contro l', che accusa il Pakistan e altri paesi sunniti, come l'Arabia Saudita, di fomentarne le violenze. In alcuni casi ha ...L’Iran ha lanciato attacchi aerei sul territorio pakistano, apparentemente mirati contro un gruppo militante sunnita, nell’ultimo segno di un’ondata di violenza che si sta diffondendo in tutto il ...Prosegue la guerra in Medioriente. Dopo gli attacchi in Siria e Iraq, l’Iran colpisce anche in Pakistan: Islamabad denuncia l’uccisione di due bambini e il ferimento di altri tre a causa di un attacco ...