“Io avrei detto no” Salvini contro Zaia | lo scontro interno che sconvolge la Lega | il caso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una spaccatura che sta facendo discutere, quella interna al centrodestra sul tema del fine vita. Tema che da diversi mesi sta tenendo banco soprattutto per le iniziative di Luca, governatore del Veneto, tra i più determinati a far passare nuove leggi che possano regolamentare la materia. Costretto, però, a fare i conti con una maggioranza tutt’altro che compatta sul delicato argomento: la legge proposta all’della Regione da lui amministrata, alla fine, è stata bocciata. Sulè intervenuto il leader dellaMatteo, che ha espresso una posizione molto netta.“La mia posizione è assolutamente chiara: la vita va tutelata dalla culla alla fine, bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in difficoltà alla fine dei loro giorni però senza ...

