Intervista a Luciana Castellina | ex alunna del liceo Tasso | “Assurdo punire chi chiede di imparare”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La giornalista, 94 anni, è stata co-fondatrice de Il Manifesto , scrittrice ed ex parlamentare comunista ed ex eurodeputata

Si dice "sbalordita",Castellina, 94 anni, per le sanzioni ricevute dagli studenti e dalle studentesse che a inizio dicembre hanno occupato il liceo classico Tasso, a pochi passi da Villa ...Dopo quest'e altri ospiti, come Leonardo Pieraccioni , è arrivato come sempre il momento diLittizzetto, la comica torinese che come sempre ha scritto una lettera settimanale , ...Che una Papa, qualunque esso sia, decida di presentarsi ancorché da remoto (come Nino Frassica o Luciana Littizzetto o qualunque altro ospite occasionale) nella trasmissione di Fabio Fazio è segno di ...«Sono sbalordita che si arrivi a tanto. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dovrebbe essere felice che degli allievi gli chiedano di introdurre materie di interesse generale, come il ...