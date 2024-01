Intercettazioni | Nordio taglia Restano solo per gravi reati Magistrati | ritirata proposta per la pensione a 73 anni

Intercettazioni - Nordio : “Non saranno toccate per reati gravi ma razionalizzare spesa” (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le spese per le Intercettazioni so di camminare su un ghiaccio molto sottile. Non saranno mai toccate quelle ... ()

Intercettazioni - Nordio : “Non saranno toccate per reati gravi ma razionalizzare spesa” (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le spese per le Intercettazioni so di camminare su un ghiaccio molto sottile. Non saranno mai toccate quelle ... ()

Intercettazioni - Nordio : “Non saranno toccate per reati gravi ma razionalizzare spesa” (Adnkronos) – “Per quanto riguarda le spese per le Intercettazioni so di camminare su un ghiaccio molto sottile. Non saranno mai toccate quelle ... (giornaledellumbria)

Intercettazioni - Nordio : “Non saranno toccate per reati gravi ma razionalizzare spesa” Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Per quanto riguarda le spese per le Intercettazioni so di camminare su un ghiaccio molto sottile. ... (dayitalianews)