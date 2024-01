Inter-Lazio | Inzaghi con pochi dubbi Taremi vicino | Inter Chat LIVE

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Dopo il grande successo della puntata di ieri in diretta con il grande Beppe Bergomi, oggi torniamo a parlare ancora della Supercoppa Italiana e la preparazione alla sfida contro la. Sempre attuale il tema mercato, con Mehdisempre più ...

...un po' di respiro in questa nuova Supercoppa a partire dalla. La risposta però sta nello storico di Inzaghi nelle partite secche. Due cose da notare. La prima è che l'allenatore dell'è ...Il giorno seguente è in programma l'altra semifinale tra. Le due squadre vincitrici si sfideranno il 22 gennaio per la finalissima che assegnerà il trofeo. Tutte le partite si ...Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di allenamento in vista della sfida di Supercoppa italiana. REPORT– «Allenamento pomeridiano per la Lazio che quest`oggi si è ritrovata ...La Lazio si prepara alla sfida contro l'Inter in Supercoppa Italiana. I biancocelesti, arrivati ieri in Arabia Saudita, oggi hanno svolto la prima seduta d'allenamento in vista della semifinale. La ...