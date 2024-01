Inter-Juventus è anche Lautaro Martinez vs Vlahovic | netta differenza

Semplici inizia a convincersi sulla credibilità della Juventus nella lotta Scudetto in Serie A e, in un certo senso, avvisa la capolista Inter di ... (inter-news)

... ore 15 Spezia - Sampdoria, ore 18 Torino - Sassuolo, ore 20.45 Domenica 18 settembre 2022 Udinese -, ore 12.30 Cremonese - Lazio, ore 15 Fiorentina - Verona, ore 15 Monza -, ore 15 ...Ha utilizzato una metafora abbastanza ardita Massimiliano Allegri per descrivere l'avvincente duello che stanno mettendo in scena l'e la suain questo campionato di Serie A. Un botta e ...Fabio Ravezzani, tramite X, ha commentato così il caso che vede coinvolta la Curva Nord dell'Inter: "La dimostrazione fattuale delle infiltrazioni della malavita in tutte le ...Prosegue il programma della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di altre due sfide d'andata valevoli per i quarti di finale. Dopo il clamoroso successo casalingo di ieri del ...