Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’inSaudita vuole difendere il suo titolo: venerdì sera la partita contro la Lazio. Il viaggio a Riyad sarà anche il momento per incrociare un obiettivo di, spiega Tuttosport. FUTURO – A poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana a Riyad, in sedesi pensa a come definire il lavoro per la sessione estiva di calcio. Come ricordato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’inSaudita, potrebbe incontrare Piotr Zielinski che resta l’indiziato numero uno per il centrocampo visto anche il suo contratto in scadenza con il Napoli. In uscita invece, c’è Stefano Sensi che non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Il centrocampista è partito alla volta di Riyad per la doppia sfida si spera, ma ...