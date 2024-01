Inter-Fiorentina Women 2-2 | il tabellino del quarto di finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti sul punteggio di 2-2: questo ildella partita valida per la sfida di andata neldidiFemminile 2023-2024. BUONA LA PRIMA – L’trova un buon pareggio nella sfida di andata dicontro la, per quello visto in campo in particolare nel primo tempo. Elisa Polli però nei secondi quarantacinque minuti di gioco trova la rete del pareggio mantenendo vive le speranze delle nerazzurre che sulsfiorano anche il vantaggio e recriminano un calcio di rigore evidentissimo. Lina Magull viene atterrata in area di rigore, ma l’arbitro non ...

Inter-Fiorentina Women termina sul risultato di 2-2 per i quarti di finale di Coppa Italia dopo il primo tempo in vantaggio per le viola. Decisivo ... (inter-news)

