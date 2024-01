Inter-Fiorentina Femminile | Coppa Italia | Guarino ne convoca 21

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Domani le ragazze di Ritatornano in campo per la sfida d’andata dei quarti di finale di. Per, in programma alle ore 15:00, l’allenatrice nerazzurra hato 21 giocatrici., lete di RitaPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli. Difensori: 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter. Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 6 Santi, 18 Pandini, 23 Magull, 27 Csiszár, 47 Fadda. Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 43 Tironi, 99 Jelcic.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Oggi era una partita difficile, considerato che avevano battuto lae noi all'andata. ... Sulla rincorsa all': " Pensiamo una partita per volta. Ora c'è il Lecce col quale vengono fuori ...La squadra di Allegri sale così a 49 punti e si riporta a - 2 dall'capolista , mentre gli uomini di Dionisi tornano a perdere dopo il successo con la, restando inchiodati a 19 punti. ...Josè Mourinho è stato esonerato dalla Roma: a prendere il suo posto sarà Daniele De Rossi. Stasera invece si chiuderà la prima giornata del girone di ritorno con la Juventus che riceve in casa il Sass ...Superata la concorrenza viola: Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserito il club di De Laurentiis. Poi la società viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per ...