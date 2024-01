Inter-Fiorentina Femminile 2-2 | finisce qui Ottima reazione! LIVE

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è l’incontro valido per il turno d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-2 (recupera) Quella del secondo tempo è un’Women completamente diversa. La squadra di Rita Guarino torna in campo dopo l’vallo con un atteggiamento più propositivo, aiutata anche dai cambi dopo il 60?. Arrivano due gol che riaprono la sfida e molte situazioni pericolose nel finale ...

