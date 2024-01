Inter | con la Supercoppa aumenta la pressione | testa fondamentale

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) LaItaliana porterà all’una dose extra diin Serie A. Lo slittamento della partita di campionato infatti porterà alla nascita di una classifica virtuale. PROBLEMA– L’questo weekend sarà in Arabia Saudita per disputare laItaliana. Si inizia venerdì, con poi la partita decisiva in programma lunedì. Comunque vada, gli uomini di Inzaghi salteranno il turno di Serie A. E dato che invece la Juventus giocherà il campionato, per i nerazzurri è in arrivo un carico extra di. CLASSIFICA VIRTUALE – Il fatto che l’non giochi in Serie A regala alla Juventus l’opportunità di superare i rivali. Mettendosi al primo posto di una classifica che fino al recupero di-Atalanta ...