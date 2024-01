Inside Out 2 | la 94enne June Squibb nel cast di doppiatori del sequel Pixar

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'attrice, candidata all'Oscar nel 2014 per Nebraska, doppierà uno dei personaggi del film., attriceche in molti ricorderanno per la candidatura agli Oscar per Nebraska nel 2014, si è unita aldidiOut 2 dellaha lavorato l'ultima volta con lo studio per il film Soul del 2020 e per Toy Story 4 del 2019, e ha prestato la sua voce ad altri progetti d'animazione tra cui la serie Solar Opposites, Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e I Fungies. I dettagli sul personaggio dinon sono stati rivelati, ma l'attrice si unisce a unvocale di prim'ordine nel, che arriverà …

Top human and technical resources to build the first Portuguese Supercar Porto , Portugal, Dec. 4, 2023 /PRNewswire/ -- With a work team that ... (sbircialanotizia)

In attesa dell'uscita di2 prevista per il 2024 , approdano al cinema i tre lungometraggi Disney e Pixar che hanno goduto di una release su esclusiva su Disney+: Red , Soul e Luca . Come per i precedenti titoli ...... Soul del 2020 e Luca del 2021 " invitando il pubblico a vivere la magia di questi tre film al cinema, prima dell'arrivo nelle sale di2 nel 2024. Come per i precedenti titoli Pixar ...June Squibb, attrice 94enne che in molti ricorderanno per la candidatura agli Oscar per Nebraska nel 2014, si è unita al cast di doppiatori di Inside Out 2 della Pixar. Squibb ha lavorato l'ultima vol ...Red, Soul e Luca: i film Disney Pixar per la prima volta al cinema nel 2024 anche in Italia a partire da marzo insieme a tre corti dedicati.