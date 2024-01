Insetti a tavola | via libera alle vendite di larva | locusta | grillo e verme

Il 2023 che sta per scadere non è stato un anno banale per il mondo della nutrizione. Abbiamo sentito parlare di tante teorie innovative, nuovi ... (ilfoglio)

4 - Dunque non risponde al vero che il via libera sia arriva to dai decreti del governo italiano pubblicati lo scorso 29 dicembre sulla Gazzetta ... (247.libero)

... Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida , spiegava su Facebook che i decreti 'non liberalizzano il consumo di farine e alimenti derivanti da. L'autorizzazione è avvenuta a ...Eppure, per una questione di regolamento di esecuzione per gli Stati membri, dalla fine di dicembre 2023, anche in Italia sono in commercio prodotti alimentari che contengono glicitati. ...A fine dicembre sono stati firmati i quattro decreti attuativi che autorizzano la vendita di alimenti contenenti insetti ...Larve, locuste, grilli domestici arrivano sugli scaffali dei nostri supermercati. Ma sul fatto che gli insetti possano ...