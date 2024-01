Ingiudicabili | Patetici | fango contro i Ricchi e Poveri | la triste verità dietro al linciaggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) C'è una cosa piùche prendersela con i più “deboli”? No, non c'è. E figuratevi quando si tratta di artisti, canzoni e giudizi al primo ascolto. L'altro giorno pochi fortunati hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani scelti dal direttore artistico Amadeus per il Festival di Sanremo 2024 (6-10 febbraio) e, ovviamente, sono piovuti i primi giudizi (sommari). Li abbiamo pubblicati persino noi. La prima cosa saltata all'occhio? La “comodità” di certe sentenze spietatissime, pratica assai comune in tutte le edizioni: laddove l'artista ha le “spalle larghe” (leggi, etichetta discografica potente e futuro radioso) allora il critico lecca che è un piacere o, in caso di canzone orrenda, minimizza il dosaggio di veleno; se, invece, di mezzo ci sono cantanti benedetti da Iddio (leggi, Amadeus) ma con poco “potere”, allora parte il massacro senza troppi ...