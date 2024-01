Inflazione | zucchero | riso e olio oliva al top rincari

..., uova, cacao e la frutta in generale, mentre la crescita del numero di gelaterie, i ... Segno positivo anche per i volumi che, nonostante l'e l'andamento climatico poco favorevole, ...Ieri l'Istat ha diffuso i dati definitivi di dicembre dell'che nel 2023 si è attestata a ... Loè aumentato del 65% circa, seguito da riso (+50%), olio di oliva (+42,3%), pasta (+40,...Pasta, biscotti e merendine costeranno dal 7 al 13% in meno da febbraio fino alla fine dell'anno ...Tra i prodotti alimentari a "maggiore tasso di crescita" del prezzo nel periodo 2019 - 2023 figurano lo zucchero (64,8%), il riso (50,0%), l'olio di oliva (42,3%), la pasta secca (40,1%), il burro (36 ...