Infinite Storm | la recensione | Naomi Watts in un inferno di ghiaccio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il film:, 2022. Regia: Ma?gorzata Szumowska, Micha? Englert. Cast:, Billy Howle, Denis O’Hare, Parker Sawyers, Eliot Sumner. Genere: Drammatico, avventura. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Mentre scala il monte Washington, l’esperta escursionista Pam Bales viene sorpresa da una feroce bufera di neve. È pronta a scendere a valle quando, però, si imbatte in uno sconosciuto, che dovrà portare in salvo a costo di mettere a rischio la propria vita. Non si può dire chenon ci abbia abituati ai film d’azione, nei quali la vediamo spingere il proprio corpo (ma anche la propria mente) al limite, regalandoci sequenze davvero memorabili e spesso da cardiopalma. Basti pensare a The Impossible, nel quale si ...

