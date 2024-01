Inchiesta su Chiara Ferragni | chi indaga? Prima battuta d’arresto

Le 'nemiche'Ferragni e Selvaggia Lucarelli riunite dai guai. Mentre le procure litigano per avere in mano ... per cui l'influencer è finita sotto, una slavina social (e forse anche ...L'intermittenza è diventataAncora no, ma appaiono i primi bagliori. Ora alcune cose di ... parole come "ricerca" (, quest ), "perdita" (scomparsa, vuoto, attraversamento di quel vuoto,...Chiara Nasti non riesce proprio a riposarsi un attimo con il suo piccolo Thiago. L'influencer, infatti, ha più volte dichiarato sui social che per quanto riguarda il suo ...L’inchiesta sugli appalti al Rione Terra di Pozzuoli ... stati l’occasione per la commissione di reati che sono tutti espressione di una logica, molto chiara nei comportamenti degli indagati, che si ...