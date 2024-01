In occasione della Giornata internazionale della pizza italiana | scopriamo con la Dottoressa Chiara Manzi come gustarla in sicurezza e senza sensi di colpa

... mai dimenticarlo) e nuovo protagonista delle paginepolitica nazionale. Forte di un ritocco ... che aggiunge: ''Per far parlare sempre più di ippica stiamo pensando, indel G7 dell'...Bedin, Pajola e Cavazzana: "Una grandeper potenziare la rete a sostegno delle fragilità" ... la casa è infatti il luogo più idoneo per il benesserepersona in condizione di fragilità" ...ROMA Chiamatelo mister futuro. Futuro a tempo, dice l'accordo, ma poi chissà. Daniele De Rossi è uscito all'improvviso da Trigoria e allo stesso modo c'è ...Il comune di Tribano intercetta 330mila euro del PNRR Sociale per rafforzare l'assistenza domiciliare territoriale per tutto il Distretto Padova Sud. Bedin, Pajola e Cavazzana: «Una grande occasione p ...