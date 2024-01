In moto sparano a un giovane e feriscono anche una passante

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA bordo di unahanno sparato a undi 19 anni, che era il loro bersaglio, ma nel raid hanno centrato pure una: i due sono rimasti entrambi feriti, ma non sono in pericolo di vita. E’ successo intorno alle 19 in corso Arnaldo Lucci, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’episodio, due persone a bordo di uno scooter, con il volto coperto, hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro il diciannovenne, colpendolo alla gamba sinistra. Durante l’agguato una donna di 69 anni, del tutto estranea ai fatti, è stata centrata da un proiettile a un gluteo. Ilè stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, la donna all’Ospedale del Mare. L’esatta dinamica è in fase di ricostruzione. Sui fatti indaga la Squadra Mobile della ...

A bordo di unahanno sparato a un giovane di 19 anni, che era il loro bersaglio, ma nel raid hanno centrato pure una passante: i due sono rimasti entrambi feriti, ma non sono in pericolo di vita.A bordo di unahanno sparato a un giovane di 19 anni, che era il loro bersaglio, ma nel raid hanno centrato pure una passante: i due sono rimasti entrambi feriti, ma non sono in pericolo di vita.A bordo di una moto hanno sparato a un giovane di 19 anni, che era il loro bersaglio, ma nel raid hanno centrato pure una passante: i due sono rimasti entrambi feriti, ma non sono in pericolo di vita.Sia la vittima designata che la donna, una 69enne del tutto estranea ai fatti, non risultano essere in pericolo di vita. È caccia agli autori dell'agguato ...