In Italia un adolescente su due ha pensieri suicidi E la tendenza è in aumento

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Inunsu due ha, e parliamo di unain. È quanto emerge da uno studio multidisciplinare realizzato dal gruppo di ricerca MUSA del Cnr-Irpps, che, basandosi sulle interviste a circa 4000 studenti, ha preso in esame gli aspetti sociologici, psicologici e demografici per analizzare l’influenza sul problema. Poche relazioni con i coetanei e di scarsa qualità, da cui deriva un’insoddisfazione crescente, al netto di crescenti contatti virtuali, questi sono i principali fattori di rischio che portano i ragazzi a sviluppare i. Come ha spiegato a Repubblica Antonio Tintori del Cnr-Irpps, responsabile dell’indagine pubblicata sulla rivista Scientific Reports di Nature, “La maggioranza degli ...

...da base per il film la fotografia è di Sergi Bartrolí le musiche sono di Lucas Vidal in, al ... Gio, Giacomo e Giovanni Mazzariol e le difficoltà che unincontra nell'accettare la ...Curare unoggi significa salvarlo, spostargli la traiettoria di vita in modo chiaro. ... In, soffre di disturbi psichici circa il 20 per cento degli adolescenti e il suicidio ...CUNEO, 17 GEN - Due anni e sei mesi è la pena stabilita dal giudice di Cuneo per un uomo di Savigliano, denunciato dalla donna di cui si era invaghito fino a perseguitare lei e la famiglia. Un'ossessi ...17 gennaio 2024 - Crescono le proteste e le campagne di informazione anche sui social contro i tagli al Fondo per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione: la legge di Bilancio ...