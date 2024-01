In Italia cresce il divario tra ricchi e poveri | e il governo taglia sussidi a 500mila famiglie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il rapporto Oxfam sulle disuguaglianze riporta come instia aumentando iltra, acuito dalla rimozione del RDC. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il Turismo recupera, finalmente, i livelli pre-covid. Il 2023 dovrebbe chiudersi registrando 445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive, in ... (ildenaro)

L’educazione digitale passa anche dalla consapevolezza che l’ecosistema internet non sia un luogo completamente sicuro e occorre analizzare tutto ... (giornalettismo)

Le intenzioni di voto registrate dal Sondaggi o Swg per il Tg La7 Fratelli d'Italia è l'unico partito di vertice a cresce re secondo le intenzioni di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia è l’unico partito di vertice a cresce re secondo le intenzioni di voto registrate dal Sondaggi o Swg per il Tg La7. ... (giornaledellumbria)

Domenico Crescenzo non correrà per la fascia tricolore a Sarno , comune del Salernitano al voto il prossimo 9 giugno. Il capogruppo al consiglio ... (ildenaro)

, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, ... Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI esempre più ...Siamo tra i 3,6 e i 4 milioni di pazienti in". È moltissimo. Una cifra incredibile. "La ... Siamo davanti a una malattia culturalmente correlata cheesponenzialmente. Se chiede al clinico, ...L'obiettivo è un contrasto deciso al fenomeno, che colpisce circa 3 milioni di persone solo in Italia. Al contempo, dopo il criticato taglio nell'ultima legge di Bilancio e mentre cresce la protesta ...Sulle spese militari è necessario fare delle scelte. Anche perché gli Usa sembrano non avere più intenzione di esercitare ancora a lungo il ruolo di protettori delle aree di crisi ...