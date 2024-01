In Israele via libera alla vendita di carne bovina coltivata

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Milano, 17 gen. (askanews) – L’israeliana Aleph Farms è la prima azienda al mondo ad ottenere l’approvazione normativa per la. Il ministero della Salute israeliano (IMOH) ha infatti dato il viastartup del settore alimentare e tecnologico di commercializzare nel Paese i suoi prodotti che saranno prima distribuiti ai ristoratori e, in seguito, venduta al dettaglio. Lo scrive il sito “Green Queen”, spiegando che con questa decisioneentra nella ristretta lista dei Paesi che autorizzano ladi: Singapore e Stati Uniti, dove però l’autorizzazione vale per prodotti basati su cellule di pollo, il che significa che Aleph Farms è la prima azienda autorizzata a vendere ...

L’11 e il 12 gennaio la Corte internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario dell’ONU , che ha sede all’Aia in Olanda, discuterà in ... (velvetmag)

Aja, al via il processo contro Israele per genocidio . L’accusa è stata mossa dal Sudafrica lo scorso 29 dicembre “ Israele responsabile di genocidio ... (361magazine)

Il portavoce Stephane Dujarric nelle ultime ore ha definito la relazione Onu -"complessa e ...vitale di collegamento per l'Italia e l'Europa. Libertà di navigazione garantita per ora, ...Il ministero della Salute israeliano (IMOH) ha infatti dato illibera alla startup del settore ... Lo scrive il sito 'Green Queen', spiegando che con questa decisioneentra nella ristretta ...Israele è la prima nazione al mondo ad autorizzare la vendita ... per la carne di pollo artificiale da Singapore e Stati Uniti dove era stato dato il via libera dalla Fda, alla startup californiana ...Lo ha dichiarato l'ex leader politico di Hamas Khaled Meshal ribadendo che il gruppo non intende riconoscere il diritto di Israele a esistere. "L'Occidente afferma che il 7 ottobre ha aperto un ...