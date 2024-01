In cima al monte con i piedi ghiacciati | salvata una donna con l' elicottero che forse dovrà pagare

Ricordo anche che la Regione quest'anno ha finanziato l'illuminazione per sciare in notturna fino inalLussari.' Di Prampero che al di là della spettacolarità della sua partenza , ......del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di- ... Romano. Ex sala consiliare del Museo Civico di Sanremo in piazza Nota 2 20.00 . 'Insoluti ...Monte Cavo era così importante perchè sulla sua cima sorgeva il tempio di Giove Laziale. Ogni anno, presso il tempio, si tenevano le Feriae latinae, grandi celebrazioni in onore di questa divinità, ...Si concluderà il 29 gennaio 2024 la procedura di raccolta delle offerte economiche per l’affidamento in concessione del ristoro Malga Cornetto. La concessione, che ha per oggetto la gestione della str ...