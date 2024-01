Impagnatiello | processo Giulia Tramontano al via | ha ucciso la fidanzata incinta la settimo mese

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Alessandrodomani sarà in aula, davanti ai giudici della prima corte d'Assise di Milano e alla famiglia di, per rispondere dell'accusa di omicidio...

Si apre a Milano ilad Alessandro, l'assassino reo confesso di Giulia Tramontano . La prima udienza sarà domani, 18 gennaio 2024 e l'imputato sarà presente. E ci sarà anche la famiglia della ...... nel corso del, a chiedere una perizia psichiatrica per stabilire la volontà di intendere e di volere dial momento del fatto. Un'eventualità che trova già pronto l'avvocato ...Alessandro Impagnatiello domani sarà in aula, davanti ai giudici della prima corte d'Assise di Milano e alla famiglia di Giulia Tramontano, per rispondere dell'accusa di ...Giulia Tramontano aveva 29 anni ed era incinta al settimo mese. Il padre del bambino, che volevano chiamare Thiago, era Alessandro Impagnatiello. Il barman l'ha uccisa con 37 coltellate nella loro abi ...