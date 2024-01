“Il suo acquisto con la Juventus non ha dato i risultati sperati”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Calcio italiano: Cristiano Ronaldo decidió abandonar el Real Madrid e iniciar una nueva aventura en uno de los equipos más grandes de Italia, la. El futbolista portugués llegó a la ‘Vecchia Signora’ como uno de los fichajes más sonados en el mundo del fútbol y unas altas expectativas que fueron difícil de cumplir. Cristiano llegó con el claro objetivo de ayudar a laa ganar una nueva Champions League, pero el luso no pudo cumplir con el propósito de su llegada. Ante esto, el que fuera director ejecutivo del conjunto ‘bianconeri’ cuando se fichó a la estrella portuguesa, Giuseppe Marotta, ha reconocido el error del fichaje. “El fichaje de Cristiano Ronaldo por lano dio los resultados esperados. Digamos que su aportación no se correspondía con las altas expectativas que teníamos con su llegada”, ...

L’obiettivo per il prossimo futuro del Milan è quello di andare a rinforzare il reparto offensivo e in particolare un numero nove che possa prendere ... (dailymilan)

2023-11-13 00:50:57 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Tras uno ... (justcalcio)

...a Napoli! Il nuovoè appena arrivato alla stazione e adesso si dirigerà all'Hotel Serapide di Pozzuoli, ora anche le firme sul contratto che hanno ufficializzato definitivamente il...Ilingresso nel capitale sociale era stato anticipato nei mesi scorsi durante un confronto in ...ufficializzato a dicembre nel momento in cui era stata presentata l'offerta vincolante di. ...Stefano Sturaro è atterrato a Catania. Dopo aver risolto il suo contratto con il Karagumruk, squadra turca allenata in passato anche da Andrea Pirlo, il centrocampista ex Juve e Genoa è tornato in ...Warren Buffett, l'Oracolo di Omaha, aggiunge 12 miliardi al suo patrimonio nel 2023 grazie a strategie intelligenti di investimento ...