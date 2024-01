Il successo di Donald Trump e il mutamento “culturale” del partito repubblicano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen –che trionfa in Iowa è solo l’ennesimo esempio di una propensione di massa dell’elettoratoche, dal 2016 in avanti, ha mostrato dei netti cambiamenti. Cambiamenti evidentemente non graditi dall’establishment americano medesimo, perfino interno al Gop, il quale gradirebbe decisamente ben altri candidati nella corsa alla Casa Bianca.e una rivoluzione“monca” C’è qualcosa di indiscutibilmentenella popolarità di, ben oltre la conta dei voti. Una cultura che in questi anni si è dimostrata propensa a ben altre evoluzioni rispetto al classico scherma alternato “repubblicani versus democratici” tipico della politica statunitense. Chi sostieneè assolutamente interessato a un nuovo ...