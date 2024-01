Il presidente del WEF non ha detto di aver provocato la protesta degli agricoltori tedeschi

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il 10 gennaio 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si riporta una presunta dichiarazione di Klaus Schwab, fondatore edel World Economic Forum (WEF), sullain Germania che da dicembre 2023 si oppongono con proteste in tutto il Paese ai tagli annunciati dal governo federale delle sovvenzioni statali al diesel utilizzato per i veicoli agricoli. Schwab avrebbe: «Ed è così che ci comportiamo con gliarrabbiati: Provochiamo unae lasciamo sfogare la loro rabbia per qualche giorno, e diamo loro l’illusione di un grande potere. Poi torneranno a casa e si conformeranno di nuovo. Tutto secondo i nostri piani, possiamo dire.». Si tratta di una notizia falsa. Non esiste alcun riscontro ...