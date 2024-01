Il Napoli ufficializza l' acquisto di Traore

- Secondo acquisto invernale per ilche ha depositato in Lega il contratto del centrocampista Hamed Traore. I dirigenti partenopei hanno concluso l'accordo con il Bournemouth : il calciatore ivoriano resterà per sei mesi in ...'La SSCl'arrivo di Hamed Traorè dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto', è lo scarno comunicato del. Calciomercato Faraoni, Terracciano, ..."Dalla Costa d'Avorio a Napoli, benvenuto Hamed", scrive su X la SSC Napoli ufficializzando l'arrivo in azzurro di Hamed Traorè dal Bournemouth. From Ivory Coast to Napoli. Welcome Hamed! #ForzaN ...Come un anno fa, anche quest'anno, il Napoli saluta Alessandro Zanoli: il terzino azzurro classe 200 si trasferirà alla Salernitana almeno fino al termine del campionato per ...