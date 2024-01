Il mondo sta esplodendo | guerre ovunque E ora l' Iraq denuncia l' Iran

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'ha presentato unacontro l'al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l'«aggressioneiana» in relazione all'attacco condotto dai Guardiani della Rivoluzione che hanno rivendicato di aver colpito il «quartier generale del Mossad» a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il ministero degli Esteri iracheno ha spiegato che il motivo della misura adottata è «l'aggressione missilisticaiana diretta contro la città di Erbil e che ha causato la morte di civili innocenti, il ferimento di altre persone e danni a proprietà pubbliche», si legge in un comunicato pubblicato su X. La rappresentanza permanente dell'presso l'ONU, con sede a New York, ha inviato «due lettere identiche» al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e all'attuale ...

