Il marito di Giovanna Pedretti | “Era ossessionata dai commenti negativi”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sabato scorso, il giorno prima di morire, forse suicidandosi,aveva spiegato ai carabinieri che quella recensione contro gay e disabili ricevuta dalla sua pizzeria era vera. Ma aveva anche detto di non sapere chi fosse l’autore. La donna, titolare della pizzeria “Le Vignole” a Sant’Angelo Lodigiano, era stata convocata dai militari in caserma, dopo che il caso della recensione – e della tagliente risposta data dal locale – era diventato virale sui social e aveva interessato anche i giornali. Sulla veridicità del commento erano stati sollevati alcuni dubbi, maaveva ribadito che era tutto vero. Aveva però chiarito un aspetto controverso: la recensione – aveva spiegato ai carabinieri – era arrivata ad aprile, ma la pizzeria aveva risposto solo qualche mese dopo, in seguito a una successiva visita del cliente ...

L'analisi del telefono personale Uscita dalla caserma,Pedretti avrebbe discusso col, poi trascorso una notte insonne ed è poi uscita di casa all'alba, in pigiama, in quelle che sono ...I carabinieri hanno chiesto a Google una risposta per chiarire ogni dubbio. Lo sfogo del: 'Era ossessionata dagli haters, io e nostra figlia le dicevamo di stare tranquilla, di non preoccuparsi, che sarebbe finita ...Sabato pomeriggio, il giorno prima della sua morte nel fiume Lambro, Giovanna Pedretti aveva raccontato ai carabinieri la sua verità su quella recensione negativa ricevuta dalla pizzeria "Le Vignole".