Il lapsus di Bonaccini | cita Vannacci dal palco E Meloni se la ride

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Durante la cerimonia di sottoscrizione dell’intesa tra il governo e la Regione Emilia-Romagna, il governatore Stefanoè cascato in una “clamorosa”, per quanto simpatica, gaffe. Mentre discuteva delle strategie regionali per l’Expo 2025, il presidente ha confuso il nome del rappresentante italiano ad Osaka, Mario Vattani, con quello del generale Roberto, prossimo candidato alle Europee con la Lega. Susndo ovviamente le risate del pubblico. L’errore è avvenuto nel bel mezzo dell’intervento sulla recente firma dell’Accordo riguardante il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, quandoha commesso un: “A Kobe siamo stati a incontrare il Commissario. Ho sbagliato, è la cronaca di questi giorni. Adesso non ricordo il cognome è il commissario ...

lapsus del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini , accompagnato da risate e da un applauso in sala , durante l’intervento in Regione per la ... (ilfattoquotidiano)

virale di Stefanodurante la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Emilia - Romagna. Parlando delle iniziative regionali in vista di Expo 2025 il ...AGI -di Stefanodurante la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Emilia - Romagna. Parlando delle iniziative regionali in vista di Expo 2025 il governatore ...Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla cerimonia di firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione. "Siamo stati in Giappone, a ...(LaPresse) Giorgia Meloni si è recata a Forlì insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo aver firmato a Bologna l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo ...