Il governo autorizza Tim a vendere la rete a KKR

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) IlMeloni hato a Tim la vendita di Netco a KKR. La società dellanecessitava dell’zione in base alla normativa sul golden power. Il provvedimentotivo, con il quale il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento. L’esecutivo li ha ritenuti pienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell’operazione, spiega Tim in un comunicato. Kkr è un operatore internazionale di private equity che di solito effettua operazioni di leveraged buyout. Ha sede a New York. Negli anni ha investito oltre 400 miliardi nel settore. Leggi anche: Tim, via libera alla vendita dellaal fondo Usa ...

Il, grazie alla normativa della Golden Power, ha potuto dire la sua in questo settore strategico per l'Italia e oggi dato il suo assenso, in particolare sulla parte relativa alle "...'Il via libera con prescrizioni da parte delitaliano alla vendita della rete Tim al fondo infrastrutturale statunitense Kkr rappresenta un ulteriore e fondamentale step nell'operazione di ...Il governo ha autorizzato Tim a vendere Netco, la società della rete, al fondo Usa Kkr in relazione alla normativa sul golden power. Il provvedimento autorizzativo, con il quale il consiglio dei ...Il governo italiano ha approvato la cessione della rete di Tim al fondo infrastrutturale statunitense Kkr. L'operazione, che prevede un investimento di 18,8 miliardi di euro, è stata autorizzata con p ...