“Il governo amplia spazi di impunità per gli affaristi” | il discorso di Scarpinato che il centrodestra non ha voluto ascoltare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un lungo, forte e diretto, ma senza “spettatori”. In Aula, l’intervento del senatore del Movimento 5 stelle, Roberto, per oltre 40 anni magistrato antimafia e ora eletto a Palazzo Madama, pronunciato durante le dichiarazioni di voto sulla relazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia, è stato disertato. Il ministro della Giustizia è stato il primo a lasciare l’emiciclo di Palazzo Madama, seguito dai parlamentari della maggioranza die anche da Italia Viva. Ma cosa ha detto? “Questo nuovo ordine politico e sociale antidemocratico che avanza, per realizzarsi compiutamente, necessita di un ministro della Giustizia, che, incarnando lo spirito del tempo, si attivi adeguatamente per riformare la Costituzione, in modo da ricondurre l’ordine ...