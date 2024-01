Il giornalista e conduttore RAI Marco Carrara al Liceo Giannone di Caserta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). Venerdì 19 Gennaio alle ore 16 le studentesse e gli studenti delPietrodiincontreranno ilRainell’Aula Magna dell’istituto, in un incontro di notevole interesse aperto anche ai genitori e alla cittadinanza tutta. Illombardo, volto dei programmi di Rai 3 Agorà e Timeline, discuterà con gli studenti di social e televisione, della loro funzione sociale e del rapporto delle nuove generazioni con il piccolo schermo. «Ancora un’occasione di formazione per le nostre studentesse e i nostri studenti, per orientarli in modo consapevole verso il mondo del lavoro e della comunicazione da diversi punti di vista» ha affermato la Preside del, ...

