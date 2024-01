Il gene altruista | per sopravvivere è meglio collaborare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nell’apertura di uno dei più importanti libri che hanno divulgato il neodarwinismo moderno, “Ilegoista”, Richard Dawkins scrisse: “Sosterrò che una qualità prominente che ci si aspetta da undi successo è uno spietato egoismo. Questo egoismotico di solito darà origine all'egoismo nel comportamento di un individuo. Tuttavia, come vedremo, ci sono circostanze speciali in cui unpuò raggiungerei propri obiettivi egoistici promuovendo una forma limitata di altruismo a livello dei singoli animali.” A scanso di equivoci, l’attribuire intenzioni ad unè una pura convenzione linguistica, perché, come lo stesso Dawkins ebbe a spiegare: "È ormai invalsa, tra i biologi, questa abitudine di parlare di un animale o di una pianta, o di un, come ...