Il Festival Pianistico torna dal 26 aprile al 15 giugno | sarà dedicato a Vienna

Sarà dedicato a Vienna , città dei grandi compositori nella storia della musica, il 61esimoInternazionale di Brescia e Bergamo , che si terrà dal 26 aprile al 15 giugno 2024 . Quello di "Vienna Skyline" sarà un viaggio lungo 200 anni che avrà come protagonista una ...'Si va dal recitalal quartetto di sassofoni, dal duo, anche declinato in sfumature ... Istituto Tostiano di Ortona (2023); ed in diversiinternazionali come il FestivaLiszt di ...L’EVENTO. Il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo si prepara a tagliare il nastro della 61ª edizione con un programma dedicato alla capitale europea dove alcuni dei più grandi ...BRESCIA Torna con una dedica a Vienna il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo. La 61ª edizione si prepara ...