Il Dottore offre 100mila euro | cifra mai vista ad Affari Tuoi | il finale? Sconvolgente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un'offerta maiprima ad, il programma condotto da Amadeus su Rai 1: nelle fasi finali del gioco ilha proposto alla concorrente in gara, Marisa dalla Sardegna, ben, unarecord. A dire il vero, la donna, accompagnata dal marito Davide, è stata fortunata fin dall'inizio della trasmissione. Tanto che dopo pochi passaggi è arrivata a ricevere daldue offerte di 38miladi seguito. A colpire tutti, però, è stata la mossa delquando a Marisa erano rimasti cinque pacchi rossi, quelli dal valore più alto, e due blu, quelli dal valore più basso. Il, infatti, ha chiesto il cambio pacco, che però la concorrente ha rifiutato tenendosi il suo ...

... l'iniziativa cheaccesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti e occhiali da ...600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal......'La qualità di vita post trapianto è assimilabile per molti alla normalità - ha spiegato il... La tecnica Ocsdue grandi vantaggi: permette spostamenti di un organo in sicurezza anche ...Cifre da record ad Affari Tuoi: nel corso della puntata del 16 gennaio 2024 abbiamo visto un'offerta del dottore mai vista prima, al punto da stupire pubblico, concorrenti e lo stesso ...Un nido fossilizzato di cavallette è stato ritrovato in Oregon. Questo nido risale a circa 29 milioni di anni fa e rappresenta una ...