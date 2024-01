Il Destino dell' Umanità | il Thriller Sci-Fi Esplosivo ' The Creator' arriva su Disney+

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il film 20th Century Studios The, l’epicod’azione diretto da Gareth Edwards che èto il 28 settembre nelle sale italiane, debutterà il 17 gennaio su.Il film, interpretato da John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney, è ambientato in una guerra futura tra la razza umana e le forze'intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agentee forze speciali in lutto per la scomparsaa moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere ile, l'inafferrabile architetto'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'stessa. ...