Il destino degli anti populisti è in mano a Emma Bonino

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I voti di Più Europa fanno gola a tutti. Sia ad Azione sia a Italia Viva, che dietro le quinte stanno lavorando alacremente a un accordo per le elezioni europee dove bisogna superare lo sbarramento del quattro per cento. Ma siccome i radicali non sonosprovveduti, in attesa che le decisioni maturino rilanciano se stessi e la propria parola d’ordine – gli Stati Uniti d’Europa –, curiosamente fatta subito propria sia da Carlo Calenda sia da Matteo Renzi. Il fatto nuovo è che ieri il segretario Riccardo Magi ha annunciato una convention a metà febbraio, con, aperta a personalità come Carlo Cottarelli, Marco Bentivogli, Renato Soru, Giusy Nicolini e Nathalie Tocci: l’idea di fondo è quella di presentare una piattaforma solidamente europeista in vista di una lista per le europee con chi ci sta. Un modo politicamente ...