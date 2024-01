Il Comune di Treviglio cerca 6 giovani per il servizio civile all’asilo nido e in biblioteca

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Aldiè attiva la selezione per sei. Due saranno da inserire nell’asilocomunale Giragulì per la gestione delle attività educative e delle pratiche amministrative connesse ale quattro invece si affiancheranno al personale dellaCivica Centrale per i seguenti compiti: gestione dei serviziri, interventi di promozione della lettura, organizzazione e promozione di eventi formativi e culturali e gestione del Museo Civico e del Museo Scientifico “Explorazione” e organizzazione di visite guidate e percorsi didattico ricreativi personalizzati. I progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro e ai volontari è riconosciuto un contributo ...

Il progetto vede il patrocinio deldi Prato e il contributo di Unicoop Firenze (sezione soci ... Muore a 24 anni, il 6 settembre 1915, all'ospedale di(Bergamo). A prestate la voce ai ...... a cui ildi Cremona ha voluto intitolare il settore Distinti dello stadio 'Giovanni Zini'. ... Quarto ufficiale Abdoulaye Diop di. IL REGOLAMENTO In caso di parità al termine dei 90' ...Mangano: “Entro fine mese lavori conclusi nei parchi pubblici in via Milano, via Magellano e via Crippa”. Investiti oltre 100mila euro ...La prossima apertura del supermercato Esselunga rappresenta un'ulteriore opportunità per Treviglio e il territorio ...