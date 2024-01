Il clan Casamonica è mafia | la sentenza della Cassazione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Laemette: il. L’accusa di 416bis è stata confermata dai giudiciseconda sezione penale. La condanna più alta è di 30 anni per Domenico, ai vertici delromano. Isono unmafioso. È il parere dei giudiciche hanno confermato l’accusa di 416bis nel maxiprocesso che ha visto oltre 30 imputati. Hanno impugnato i ricorsi, ma i giudiciseconda sezione penale hanno confermato l’impianto accusatorio e accolto invece il ricorsoprocura generale. C’è, tra le accuse, anche l’aggravante di associazione armata per alcuni elementi di spicco del ...

Ilè mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa: nelle altre due occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani. Nel processo a Rosalia Messina Denaro non c'è stata alcuna richiesta di costituzione di parte civile né da enti locali, né da associazioni antimafia. I giudici della Corte di Appello di Roma riconoscono la natura criminale di stampo mafioso delle attività del clan riconoscendo ad alcuni dei 30 imputati l'aggravante dell'associazione armata, e hanno disposto un appello bis per rideterminare la pena.