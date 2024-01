Il caso della ristoratrice di Lodi | a processo finiscono i social | “Sono diventati come gli Hunger games”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)l’arena in cui accade di tutto, anche cose belle, solidarietà, incontri, notizie, ma dove pure straborda il tifo, spesso si vince urlando di più, si mettono gli altri alla berlina, si costruisce una reputazione a botte di like, si viralizzano fake news che sfuggono al...

Un nuovo guaio in arrivo per Chiara Ferragni ? Dopo l’inchiesta sul caso Pandoro di Balocco, adesso spunta la nuova possibile grana legata alla ... (blogtivvu)

Arrivano buone notizie in casa Genoa : il club non è stato penalizzato in merito al caso Irpef . La Procura federale ha infatti riconosciuto la buona ... (calcioweb.eu)

Un caso che ha fatto discutere, quello del presunto suicidio (non c’è ancora l’ufficilità, in attesa della fine delle indagini) della ristoratrice ... (thesocialpost)

Il testo è infatti considerato il veicolo ideale nel quale inserire (indi accordo) un'... Lo slittamento è partetattica di logoramento: vince chi ha i nervi più saldi. Al momento Fratelli d'...Lei, proprietariapizzeria Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano dopo aver risposto a un ... Le conseguenze sono a volte tragiche e inaccettabili come in questo, ma anche quando non si arriva a ...ANCONA Ancora Montacuto nel mirino. Stavolta la denuncia arriva direttamente dalle celle della casa circondariale. «È scoppiato un caso di tubercolosi e sono tutti nel panico» ...La Corte di Cassazione sui limiti previsti per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria “speciale” ai sensi della normativa sul terzo condono edilizio ...