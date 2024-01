Iervolino contro gli arbitri | “Sistema che deve cambiare Altrimenti…”

... ottimo giro palla, utilizzo delle corsie laterali, diun Casalvecchio che chiude bene gli ... A Disp: Montesanti,, Garufi, Costa, Bartolone, P. Saglimbeni, Cicala, Muscolino, Ponzio. ...Dopo lo sfogoGianluca Rocchi con tanto di richiesta di dimissioni, il presidente della Salernitana Daniloha rilasciato un'intervista a Fanpage.it , chiarendo la sua posizione: ' Se dovesse ...Non felici i precedenti di mister Inzaghi contro il Genoa, solo due le vittorie in otto scontri con i rossoblu. Una con il Benevento il 20 dicembre del 2020 in Serie A (2-0 il risultato) e l'alta il 7 ...Danilo Iervolino sarà ascoltato lunedì a Roma dal procuratore federale Giuseppe Chiné. Il presidente della Salernitana, dopo l'apertura del fascicolo per ...