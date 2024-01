Ieri in Campania | ritrovato cadavere seminudo Confermati i 15 anni al boss della camorra

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importantigiornata di, martedi 16 gennaio 2024. Avellino -Sull’aggressione al Moscati ritorna il presidio il Polizia dopo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dedicato in particolare alla sicurezza dei presidi sanitari ed all’area dell’Autostazione di via Fariello.(LEGGI QUI) Benevento – Anche Benevento ha manifestato contro l’autonomia differenziata in discussione al SenatoRepubblica. Un presidio di protesta si è svolto davanti alla Prefettura, come in tante altre città convocato dalla Rete Sud e da molte altre associazioni politiche, culturali e sindacali. (LEGGI QUI) Caserta –senza vita e semi nudo nel vialetto di casa. È giallo sulla morte ...

Botta e risposta sull'utilizzo dei fondi europei intra il ministero della Cultura e la Regione. Il ministro Sangiuliano ne aveva parlatomattina, a margine di una cerimonia in un liceo di Napoli, segnalando un utilizzo dei fondi ...... non per Zaia in Veneto ma per Emiliano in Puglia o De Luca in. Poi un'elezione diretta ... La ripetono quei pochi che commentano le trattative non risolutive tra i leader disera, non un ...Poco prima un 53enne già noto alle forze dell’ordine era stato ricoverato per una frattura al femore e una contusione al volto. Da una prima sommaria ricostruzione – ancora da verificare – pare che ...L’appello è indirizzato al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e all’assessore all’istruzione, Lucia Fortini. «Dateci la rettifica della delibera»: la richiesta delle mamme e dei docenti ...