I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 ISTRUZIONI

Sono 6.416.368 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno per i primi undici mesi2023, ...(AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nucleidi ...Nel 2022 torna numerosale a 16.131.414 (+0,2%) . Grazie a un'occupazione in ripresa seppur distante dai ... Lo rileva 'Itinerari previdenziali' con l'undicesimo rapporto 'Il bilancio...Toelettatura animali a Forlì, cerca un/a apprendista toelettatore/trice che si occupi di lavaggio animali, taglio delle unghie, pulizia orecchie, taglio del pelo a forbice e a macchinetta, stripping, ...Il consigliere Li Gioi: «Quanto tempo dobbiamo aspettare per sapere quale operatore economico potrà ridare speranza occupazionale ai tecnici ex Air Italy» ...